Реконструкция переправы на 23-м километре трассы «Луховицы — Зарайск» продолжает набирать обороты. Основные работы на мосту уже практически завершены: были заменены балки пролетного строения, подферменники, опорные части и дорожное покрытие.

Сейчас специалисты занимаются возведением защитных насыпей у берегов. Кроме того, на подходах к мосту идет обустройство ливневой канализации и системы водоотвода. Протяженность переправы составляет 125,5 метра.

Запустить движение по двум полосам обновленного моста планируют уже в августе. Работы по капитальному ремонту проходят в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет бюджета Московской области.