МЖД завершит подготовку поездов «Ласточка» к зиме к 1 ноября

Московская железная дорога завершает подготовку поездов «Ласточка» к зиме. Окончание работ запланировано к 1 ноября, сообщили в подмосковном Минтрансе.

Ежегодно сезонное обслуживание проходят 107 поездов. Половина от общего числа ездит по МЦК, а остальные следуют на радиальных направлениях, а также по маршрутам между Москвой и Белгородом, Иваново, Курском, Костромой, Минском, Нижним Новгородом, Смоленском и Тулой.

Комплекс работ проводится в моторвагонном депо «Подмосковная». Одновременно там готовят к холодам по 10 поездов. Рабочие увеличивают силу сжатия токоприемника на контактный провод, проверяют противобуксовочную систему и заполняют ее очищенным песком для подачи под колеса.

В вагонах же смазывают резиновые уплотнители у дверей и окон, настраивают работу климат-контроля, а также проверяют системы бортового управления. Помимо того, проводится и генеральная уборка салонов, а также промывка кузова.