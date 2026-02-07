МЖД усилит работу по очистке путей от снега при необходимости

На Московской железной дороге не прекращаются работы по очистке инфраструктуры от снега, чтобы обеспечить стабильность перевозок. За прошедшие сутки сотрудники убрали 108 тысяч кубометров снега. Днем на линии было выведено 85 единиц техники, а ночью работало еще 65 снегоуборочных машин. В уборке приняли участие более двух тысяч человек, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.