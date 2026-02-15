МЖД продолжит работу в усиленном режиме из-за снегопада

Московская железная дорога не снижает интенсивность работы из-за новой волны снегопада, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Железнодорожники неустанно очищают пути и объекты инфраструктуры от снега. В Мосузле задействовано около 50 единиц специальной техники: снегоочистительные, снегоуборочные и пневмообдувочные машины. Они работают по специальному графику, не мешая движению поездов.

Для очистки путевой и пассажирской инфраструктуры привлечено более тысячи сотрудников. Проводится осмотр устройств автоматики и регулирования движения поездов, а также очистка стрелочных переводов от снега и наледи с использованием стационарных систем пневмообдувки и электрообогрева.

Оперативный штаб Московской железной дороги в непрерывном режиме координирует мероприятия по борьбе со снегопадом. МЖД призывает пассажиров быть предельно внимательными и соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры в сложных погодных условиях.

Источник: «Московская железная дорога».