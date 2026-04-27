МЖД перешла на усиленнывй режим работы из-за снегопада

Мокрый снег прошел в Подмосковье 27 апреля. Все профильные службы перешли в усиленный режим работы, включая МЖД. Для ликвидации последствий непогоды задействовали более 1,2 тысячи железнодорожников.

Специалисты убирают снег на путях и пассажирской инфраструктуре, включая платформы и прилегающие территории.

Как рассказали в региональном Минтрансе, на линии также вывели специальную технику для очистки контактной сети от налипшего снега, в том числе 20 локомотивов с вибропантографами и 30 машин механической очистки гололеда.

Московская железная дорога также приняла все необходимые меры для введения в график новых поездов.