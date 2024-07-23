МЖД назначила дополнительную остановку 27 июля из-за фестиваля под Чеховом
Дополнительную остановку будут делать восемь поездов Курского и Рижского направлений 27 июля, в день проведения музыкально-исторического фестиваля «Гуляй город» под Чеховом. Они будут останавливаться на платформе Молоди. Об этом сообщили Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.
Изменения коснутся поездов:
№ 6334/6333 Новоиерусалимская — Чехов — прибытием в 11:05 в Молоди;
№ 6958/6168/6167 Тула-1-Курская — Румянцево — 12:31;
№ 6963 Москва-Пасс-Курская — Тула-1-Курская — 16:08;
№ 6962/6196/6195 Тула-1-Курская — Румянцево — 14:55;
№ 6216/6215 Серпухов — Дедовск — 17:33;
№ 6226/6225 Шарапова Охота — Волоколамск — 18:56;
№ 6970 Тула-1-Курская — Москва-Пасс-Курская — 21:45;
№ 6969 Москва-Пасс-Курская — Тула-1-Курская — 22:13.
В ведомстве добавили, что со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах.
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