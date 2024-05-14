МЖД изменила расписание поездов из-за ремонта на станциях | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 22:44 МЖД изменила расписание поездов из-за ремонта на станциях Минтранс Подмосковья

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Расписание некоторых пригородных поездов Киевского и Белорусского направлений МЖД, а также МЦД-4, МЦД-1 и аэроэкспрессов изменится во второй половине мая из-за ремонтных работ на станции Очаково и перегоне Москва-Бутырская — Фили. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

На Киевском направлении на станции Очаково рабочие заменят два стрелочных перевода, поэтому с 17 по 19 мая с 22:35 до 8:35 на время работ движение поездов на перегоне Москва-Сортировочная — Солнечная запустят по соседним путям.

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На Белорусском направлении на перегоне Фили — Москва-Бутырская продолжается строительство путепровода к мелькомбинату, и несмотря на то, что работы ведутся преимущественно в ночное время, в расписании поездов также произойдут изменения.

В МЖД призвали жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и заблаговременно ознакомиться с расписанием поездов.

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