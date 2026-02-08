МЖД готовится к зиме: приняты меры для бесперебойной работы

На Московской железной дороге (МЖД) активно готовятся к работе в условиях низких температур. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

В залах ожидания на железнодорожных вокзалах и в зданиях транспортных пересадочных узлов (ТПУ) проведены ревизии систем отопления. Поддерживается нормативный температурный режим, а на вокзалах с постоянным пребыванием пассажиров подготовлены дополнительные тепловые пушки.

Увеличено количество обходов и осмотров путей, в том числе с помощью диагностических комплексов. Ежедневно осуществляется мониторинг работы светофоров, стрелочных переводов и других устройств. Также проводится очистка стрелочных переводов от снега и наледи.

На электрических подстанциях проведена проверка оборудования. Локомотивные бригады проходят дополнительные инструктажи о порядке действий в сложных метеоусловиях.

Токоприемники и контактная сеть обрабатываются антиобледенительными жидкостями. Организован непрерывный прогрев систем отопления вагонов пригородных поездов, которые находятся не на маршрутах.

На случай нештатных ситуаций сформированы аварийные бригады железнодорожников и подготовлена специальная техника. Все работники МЖД, которые трудятся на открытом воздухе, обеспечены теплой спецодеждой и спецобувью, а также защитными средствами от обморожения.

Источник: «Московская железная дорога».