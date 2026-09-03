Мытищинский завод подтвердил российское происхождение водосчетчиков

Мытищинский завод «Водомер» прошел экспертизу Торгово-промышленной палаты РФ и получил сертификаты, подтверждающие российское происхождение счетчиков холодной и горячей воды. Документы предприятие оформило в рамках работы по импортозамещению.

Завод выпускает приборы учета и развивает автоматизированную систему, которая позволяет дистанционно передавать показания. Такой подход помогает контролировать расход воды и сокращать потери в многоквартирных домах. На предприятии рассчитывают удерживать их примерно на уровне 5%.

При производстве приборы собирают, настраивают и проверяют на точность, после чего они проходят необходимые процедуры регистрации в качестве средств измерений.

Полученные сертификаты расширяют возможности завода при участии в тендерах. Для ряда закупок требуется подтверждение российского происхождения продукции и ее включение в соответствующие реестры Минпромторга.

Сейчас счетчики поставляют в регионы России и страны СНГ. На заводе рассчитывают после сертификации увеличить объемы выпуска и расширить географию поставок.