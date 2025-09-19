Мытищинский суд вынес приговор по делу о попытке сбыта наркотиков

Мытищинский городской суд вынес приговор Темурбеку Хамрокулову. Его признали виновным в попытке сбыта наркотиков через интернет вместе с сообщником.

По данным суда, Хамрокулов с напарником купил более 14 граммов синтетических наркотиков, расфасованных в 30 пакетов, чтобы продать их. В апреле 2025 года сотрудники полиции пресекли его действия и изъяли запрещенные вещества.

Суд назначил ему наказание — восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Пока приговор не вступил в силу. В суде дело поддержал заместитель прокурора Подмосковья Олег Черсков.