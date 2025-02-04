Куриную кость извлекли из бронхов пожилой пациентки в Мытищах

Женщина 76 лет поступила в Мытищинскую больницу с жалобами на кашель, затрудненное дыхание и боль в грудной клетке. Симптомы появились еще три месяца назад, но пациентка принимала их за простуду и не обращалась к врачу. Диагностика показала, что причиной недомогания стало инородное тело в бронхах.

Предположительно, во время еды женщина вдохнула фрагмент куриной косточки. Это инородное тело и вызывало неприятные симптомы.

«С помощью специального прибора, оснащенного видеокамерой, мы обследовали дыхательные пути пациентки и сразу же провели малоинвазивную операцию по извлечению инородного предмета. Им оказалась куриная косточка размером 1,5 сантиметра», — рассказал врач-эндоскопист Максим Щипачев.

Из-за длительного нахождения в организме кость покрылась тканью и практически вросла в стенку бронха, полностью перекрыв его просвет. У женщины развились гнойный бронхит и пневмония.

Благодаря современному оборудованию и мастерству специалистов, инородное тело удалось аккуратно извлечь и полностью восстановить просвет бронха. После этого врачи освободили дыхательные пути от гноя и провели их санацию.

Пациентку перевели в другое отделение больницы для дальнейшего лечения.