Танцоры из Мытищ выступили на международном фестивале | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 18:51 Танцоры из Мытищ выступили на международном фестивале пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Два танцевальных коллектива из Мытищ приняли участие в международном фестивале «Танцующий город», который прошел в белорусском городе-побратиме Барановичи. Также поздравить город в Беларусь приехал заместитель главы городского округа Мытищи Павел Нуштаев.

Фестиваль, который проводился впервые, проходил одновременно с традиционным праздником «Барановичская весна», знаменующим празднование Дня города.

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Павел Нуштаев в рамках официального визита встретился с председателем Барановичского исполнительного комитета Максимом Антонюком, а также поздравил горожан на митинге, посвященном 9 мая. Кроме того, он побывал в средней школе № 1 имени С. И. Грицевца, где обсудил дальнейшее сотрудничество с мытищинскими школами № 3 и № 6.

В белорусской прессе отметили, что ансамбль «Подмосковье» в цветных платьях и кокошниках сразил своей заводной «Калинкой-малинкой» всех зрителей. Особые краски внесла и студия «Импульс».

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Коллективы получили в награду диплом, статуэтку и сувенирный пряник с эмблемой фестиваля. Всего в международном проекте приняли участие порядка 20 танцевальных коллективов не только из Республики Беларусь и России, свое мастерство также показали представители Турции и Сербии.

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