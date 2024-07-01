Юнармейцы Мытищ приняли участие в военно-патриотическом слете в Белоруссии

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

Команда «Медиа-Ю» отряда «Молодая гвардия» из Мытищ в составе подмосковной делегации приняла участие в военно-патриотическом слете. Он проходил в Белоруссии к 80-летию героического освобождения Бобруйска.

Участниками слета стали ученики школы № 3 имени генерал-лейтенанта Феофанова в Мытищах. Поездка стала наградой за заслуги в юнармейском движении.

На военно-патриотическом слете «Бобруйский котел» ребята приняли участие в митинге в честь освобождения Бобруйска на мемориале освободителей и реконструкции боев за город вместе с военно-историческим обществом. Они узнали об одной из самых успешных военных операций «Багратион» и побывали в роли солдат Красной армии.

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