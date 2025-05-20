Мытищинские баскетболистки выиграли бронзу на всероссийских соревнованиях

На базе Всероссийского детского центра «Смена» в Анапе завершаются финальные игры школьных спортивных клубов. Среди участников — команда учебного заведения № 32 из Мытищ, которая принесла Подмосковью бронзовые медали в соревнованиях по баскетболу 3×3 среди девушек.

Это уже вторая победа мытищинских школьников на престижных соревнованиях. Ранее юношеская команда этой же школы заняла первое место в аналогичной дисциплине. Так, Московская область стала лидером общекомандного зачета по баскетболу 3×3 на всероссийском уровне.

Как отметили в Министерстве образования региона, такие турниры — это не просто спортивные состязания, а возможность для школьников проявить себя, укрепить здоровье и найти единомышленников.

Соревнования проходят в рамках федерального проекта «Все лучшее — детям».

Всероссийский этап игр продлится до 24 мая, после чего победителей и призеров наградят медалями, кубками и ценными призами.