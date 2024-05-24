Мытищинская «Теплосеть» стала победителем турнира по стритболу
Мытищинская Теплосеть одержала победу в турнире по уличному баскетболу в рамках Спартакиады трудящихся городского округа. В напряженной борьбе команда одолела соперников и заняла первое место.
Завершился XI этап Спартакиады трудящихся городского округа Мытищи сезона 2023/2024. В соревнованиях по уличному баскетболу 3×3 приняли участие девять команд мытищинских предприятий.
Борьба за лидерство в общем зачете идет напряженная. Среди лидеров — Мытищинская Теплосеть, команды приборостроительного и машиностроительного заводов, особого конструкторского бюро кабельной промышленности.
В турнире по стритболу, который прошел на базе физкультурного кооператива «Олимп», в полуфинал вышли именно эти коллективы. В борьбе за медали этапа борьба стала еще более принципиальной.
В полуфинальных матчах Мытищинская Теплосеть одержала победу над ММЗ, а «приборка» одолела особое конструкторское бюро кабельной промышленности. В финальном матче со счетом 9:4 победу одержала Мытищинская Теплосеть.
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