Мытищинская больница получила новый аппарат для КТ

Подмосковные медицинские учреждения регулярно оснащают тяжелой техникой.

«Всего с начала года в больницах региона заработали три новых аппарата КТ, в том числе один сегодня в Мытищинской больнице. Всего на его закупку было направлено 158 миллионов рублей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Установка нового томографа позволит быстрее проводить обследования пациентам, которые поступают в приемное отделение по экстренным показаниям. Кроме того, это снизит нагрузку на действующий аппарат в корпусе № 5 и продлит срок его эксплуатации.

«На новом аппарате можно выполнять все необходимые исследования, в том числе, перфузию головного мозга, КТ-сердца и другие», — уточнил заведующий рентгенологическим отделением, рентгенолог Артем Войнов.

Томограф приобрели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Обследование проводят бесплатно по полису ОМС при наличии направления от лечащего врача.