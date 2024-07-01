Команда Мытищ выступит на футбольном турнире за кубок Георгия Победоносца
Клуб «Собр» из Мытищ поборется за главный футбольный трофей региона Подмосковья. Спортсмены сыграют в турнире за кубок Георгия Победоносца.
Участниками состязаний станут 12 любительских команд сильнейших лиг Подмосковья. В их числе спортсмены из Мытищ, Дмитрова, Щелкова, Домодедова, Жуковского, Чехова, Пушкино, Подольска, Балашихи, Видного, Химок и Одинцова.
В этом сезоне команда из Мытищ в командном зачете уже стала победителем Лиги чемпионов Московской области. Теперь в планах победа на соревнованиях за кубок Георгия Победоносца, которые пройдут с 14 июля по 18 августа. Победитель представит регион в финале чемпионата России в Сочи.
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