Мытищи вошли в топ-3 городов Подмосковья по ликвидации незаконных построек

Мытищи вошли в тройку лидеров Московской области по ликвидации недостроенных и самовольных объектов. Благодаря усилиям администрации округа ликвидировано более 50 объектов капитального строительства с начала года.

Среди объектов, подвергшихся ликвидации, были ангары, навесы, производственные площадки, незаконный мусульманский молельный дом, антенно-мачтовые сооружения, аварийные торговые павильоны и другие объекты. Работа велась под контролем профильного управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов.

Также проведено 30 заседаний профильной межведомственной комиссии, которая рассмотрела более 215 фактов самовольного занятия муниципальной территории.

Работа по ликвидации объектов и освобождению территорий будет продолжена и в дальнейшем, подтверждая позицию городского округа Мытищи как одного из лидеров Московской области в этом важном направлении.