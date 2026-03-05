«Мы рады, что жители довольны». Воробьев пообщался с новоселами в Сергиевом Посаде

Жители аварийных домов в Сергиево-Посадском городском округе получили квартиры в 12-этажном доме, построенном по региональной программе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал в микрорайон Северный-5, чтобы поздравить новоселов.

В ближайшее время в округе должны расселить около 1,5 тысячи человек — жители переедут в новые квартиры из бараков и старых домов в комфортные условия. Такая работа в рамках указа президента ведется по всей России.

«В Шатуре, Зарайске, Подольске и в других территориях жители или получают новое комфортабельное жилье с ремонтом, или сертификат, что дает право переселиться в любой город Подмосковья», — отметил Воробьев.

В регионе ежегодно расселяют порядка 8,5-9,5 тысячи человек.

«Безнадежно устаревшим домам, которые невозможно отремонтировать, присваиваем статус аварийных, чтобы включить их в программу, ну и дальше или построить новые, или предоставить сертификат. Мы рады, что жители довольны. Для нас самая высокая оценка, когда семья может планировать свое будущее, когда детки растут в хороших условиях», — добавил губернатор.

Новые квартиры предоставляются с отделкой и необходимой техникой. Люди могут переехать сразу после получения ключей.