«Мы одна страна, один регион, одна семья». Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за доверие и сплоченность

Модернизация ЖКХ, обновление соцучреждений, развитие транспорта — эти и другие темы поднял губернатор Андрей Воробьев на традиционном обращении к жителям. Он поблагодарил каждого неравнодушного за внимание к проблемам и доверие, а также напомнил о важности единства и поддержки.

Глава региона выразил слова благодарности жителям за неравнодушие и поддержку.

«Подмосковье — это миллионы разных судеб, профессий, характеров, взглядов. Мы можем по-разному смотреть на отдельные вопросы, но нас объединяет главное — любовь к нашей стране, ответственность за будущее наших детей и желание видеть наше родное Подмосковье комфортным, сильным и успешным», — сказал он.

Глава региона напомнил о важности сплоченности, умении уважать друг друга и объединяться ради общего дела.

«Сегодня время предъявляет серьезные требования к каждому из нас. И тем важнее помнить: мы одна страна, один регион, одна большая семья», — подчеркнул он.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о развитии системы ЖКХ, транспорта, открытии новых индустриальных парков и благоустройстве. В рамках форума «Подмосковье. Есть результат!» он подтвердил готовность возглавить список «Единой России» на предстоящих выборах.