«Делаем это вместе»: Воробьев открыл вручение премии «Мы рядом. Доброе дело»

Московская область выбрала своих героев, чья работа не только изменила жизнь региона к лучшему, но и приблизила победу на фронте. Об этом в своем приветственном слове к номинантам губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело» заявил глава региона Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что каждый год в регионе подводят итоги самых важных добрых дел, которые касаются жизни Московской области, а также безопасности и обороны все страны.

«В последнее время, почти все номинанты премии безусловно связаны с тем, что очень важно ребятам на передовой, важно семьям, которые находятся здесь, важно для тех, кто живет на территориях, которые подвергаются и нападениям, и обстрелам», — заявил Воробьев.