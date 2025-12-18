«Делаем это вместе»: Воробьев открыл вручение премии «Мы рядом. Доброе дело»
Воробьев: номинанты премии «Мы рядом. Доброе дело» помогли бойцам и людям в тылу
Московская область выбрала своих героев, чья работа не только изменила жизнь региона к лучшему, но и приблизила победу на фронте. Об этом в своем приветственном слове к номинантам губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело» заявил глава региона Андрей Воробьев.
Он подчеркнул, что каждый год в регионе подводят итоги самых важных добрых дел, которые касаются жизни Московской области, а также безопасности и обороны все страны.
«В последнее время, почти все номинанты премии безусловно связаны с тем, что очень важно ребятам на передовой, важно семьям, которые находятся здесь, важно для тех, кто живет на территориях, которые подвергаются и нападениям, и обстрелам», — заявил Воробьев.
Губернатор отдельно поприветствовал находящихся в зале основателя отряда специального назначения «Витязь» Сергея Лысюка, первую женщину Героя России Людмилу Болилаю и главу госпиталя Вишневского, заслуженного врача России Александра Есипова.
«Я приветствую всех, кто находится в этом зале и всех добрых людей, которые не жалеют ни времени, ни сил, ни средств, помогают участвуют, делают все в наших любимых городах Подмосковья, чтобы те кто находится на передовой и в тылу это почувствовали. Мы делаем это вместе», — добавил Воробьев.
Губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело» в Московской области вручают 12 лет. В этом году 80 миллионов рублей распределят между победителями. Средства лауреаты направят на помощь участникам специальной военной операции.