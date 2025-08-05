Музыканты Владимирской филармонии дали концерт в Павловском Посаде

В рамках масштабного общеобластного фестиваля «Культурный код Подмосковья», прошедшего более чем в 80 парках Московской области, жители Павловского Посада стали участниками праздника, посвященного достижениям родного края. Мероприятие предложило гостям разнообразную программу, включающую экскурсии, квесты, поэтические выступления, музыкальные концерты, фотовыставки и многое другое.

Посетители смогли узнать больше об истории и культуре своего региона.

«Для гостей провели экскурсии „Путешествие в прошлое и настоящее“, квесты, поэтические выступления, музыкальные концерты, фотовыставки и многое другое», — сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Кроме того, администрация округа подготовила для гостей парка обширную программу, включающую выставку местных художников «Городские летописи», мастер-класс по созданию традиционного рисунка по мотивам знаменитых павловопосадских платков, ярмарку народных ремесел, предлагающую уникальные изделия ручной работы, и концерт артистов Владимирской областной филармонии.