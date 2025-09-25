Музыканты из Зарайска стали победителями международного конкурса

XXII фестиваль народной песни, солистов, ансамблей и оркестров народных инструментов России «Поющие струны России» прошел в Сочи. Блестящий результат на нем показали воспитанники Зарайской детской школы искусств.

Конкурс стал отличной возможностью для молодых музыкантов продемонстрировать свои способности и получить ценный опыт в сфере музыкального искусства. На протяжении нескольких дней выступления участников оценивало профессиональное жюри под руководством народного артиста России Анатолия Винокура. Музыканты из Зарайска продемонстрировали высокий уровень мастерства и талант.

По итогам конкурса Милена Нефедова стала лауреатом сразу в двух номинациях. Она победила в категории «Гусли звончатые» и заняла второе место в категории «Народный вокал». Кроме того, Милена Нефедова получило право выступить на гала-концерте фестиваля с номером, написанным специально для гуслей преподавателем Зарайской детской школы искусств Олегом Обатуровым.