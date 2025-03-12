Музыканты из Зарайска победили на онлайн-конкурсе

Воспитанники зарайской детской школы искусств выступили на первом открытом муниципальном конкурсе детских ансамблей «Созвучие-2025», завоевав призовые места. Конкурс проходил на базе детской музыкальной школы имени Юрия Богатикова в городе Саки в Крыму.

В конкурсе приняли участие 50 коллективов из различных городов, включая Алушту, Алупку, Евпаторию, Массандру, Севастополь, Симферополь, Саки, а также Темиртау. Конкурс проходил в гибридном формате: 26 коллективов выступали очно, демонстрируя свое мастерство на сцене, а 24 коллектива приняли участие дистанционно.

Ансамбль струнных инструментов из Зарайска под руководством Ирины Беляевой и Елены Тицкой стал лауреатом первой степени. Вокальный ансамбль «Камертон» под руководством Ольги Аверьяновой и Александры Лобановой удостоили звания лауреата второй степени.