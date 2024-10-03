Музыканты из Воскресенска выступили на областном концерте талантов

Праздничный концерт к Международному дню музыки состоялся в Коломне. В нем приняли участие воспитанники Воскресенской детской школы искусств.

Региональная общественная организация «Музыкальное общество Московской области» при содействии Министерства культуры и туризма региона и администраций городских округов каждый год организует музыкальный концерт. Участниками творческого мероприятия становятся лучшие учащиеся и творческие коллективы учреждений дополнительного и профессионального образования Московской области.

Воскресенскую детскую школу искусств на концерте «Музыка всегда с тобой» представили флейтистка Арина Залесина и вокальный дуэт «Вместе», в состав которого входят Полина Ипполитова и Елизавета Тепцова.

Площадкой для мероприятия в этом году стал коломенский Дворец культуры «Тепловозостроитель». Концертный зал объединил педагогов и юных музыкантов, вокалистов и танцоров из 17 детских школ искусств и двух музыкальных колледжей Подмосковья. Свои номера зрителям показали 250 талантливых детей и подростков из 13 городов Московской области.

Участников концерта отметили Благодарственными письмами председателя правления Региональной общественной организации «Музыкальное общество Московской области» Ольги Анискиной.

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