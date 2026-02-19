Музыканты из Воскресенска стали лауреатами конкурсов в Подмосковье и Петербурге

Гитаристы под руководством Сергея Федутинова стали лауреатами II степени на Московском областном открытом конкурсе «Маэстро и ученик». Успех сопутствовал и вокалистам школы на XIX Международном конкурсе-фестивале «Русская сказка» в Санкт-Петербурге.

Ученики Ирины Сухачевой и Елены Ильиных показали высокие результаты. Концертмейстерами выступили Наталья Бушуева и Артем Меркулов.

«Отрадно, что наши ребята не только завоевали призовые места, но и получили приглашения на новые конкурсы. Алиса Селиванова, ставшая лауреатом I степени в эстрадном вокале, удостоилась гранта на обучение в вокальной школе. Мне тоже вручили специальный приз», — рассказала Ирина Сухачева.

Все лауреаты I степени поедут в июле в Санкт-Петербург на IV Международный Кубок искусств «Открытие». Юные вокалисты и их наставники также посетили мастер-класс Александры Нехай. Финалистка шоу «Голос. Дети», победительница «Славянского Базара» и конкурса SanRemo поделилась с воскресенцами опытом.

Талантливых исполнителей поздравили с высокими достижениями. Педагогам пожелали новых творческих побед.