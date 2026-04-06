Музыканты из Солнечногорска стали лауреатами межзонального фестиваля

В Солнечногорской детской школе искусств 1 апреля состоялся IV межзональный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах. В нем приняли участие 44 музыканта из Подмосковья и Москвы.

В Солнечногорске подвели итоги фестиваля «Солнечная мозаика», который объединил юных исполнителей из Клина, Одинцово, поселка Барвиха, Москвы и самого округа. Конкурс стал площадкой для демонстрации исполнительского мастерства и обмена опытом.

Представители Солнечногорской детской школы искусств показали высокие результаты. Обладателем Гран-при стала Кристина Казакова. Звание лауреатов первой степени получили Александр Василевич, Виолетта Гуцева и Дмитрий Деликатный. Второе место занял Григорий Терновский. Лауреатами третьей степени стали Михаил Батраков, Арам Папикян, Максим Костелецкий и Варвара Михайлова.

«Наши музыканты достойно представили округ. Видно, что за их успехами стоит серьезная работа педагогов и личное стремление к развитию», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Выступления участников оценивало профессиональное жюри. В его состав вошли доцент Института изящных искусств МПГУ, кандидат педагогических наук Ольга Дедюхина, а также доцент Российской академии музыки имени Гнесиных, солист оркестра Большого театра России Иван Паисов. Эксперты учитывали технику исполнения, артистизм и сценическую культуру участников.