Музыканты из Солнечногорска поучаствовали в съемке клипа на песню Басты «Сансара»

В Солнечногорске состоялись съемки клипа на песню Басты «Сансара». В проекте приняли участие около 200 юных музыкантов в возрасте от 6 лет: вокалисты, гитаристы, клавишники и барабанщики.

Инициатором выступила школа музыки «Гитарус», предоставив своим ученикам новую возможность для самореализации. Идею поддержал отдел молодежной политики администрации округа.

«Клип очень важный, нужный. Приятно отметить, что в нем участвует молодежь Солнечногорска. Это заряжает ребят на творчество и самосовершенствование», — отметила начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.

Первая видеоработа по мотивам «Сансары» была создана «Гитарусом» еще в 2017 году. Спустя восемь лет педагоги и воспитанники вернулись к идее, накопив новый опыт и вдохновение.

«Эта песня пропитана любовью и связью поколений. Она стала для нас своего рода гимном. Мы посвящаем этот проект всем тем, кто вкладывает в детей свою душу, тем, кто радуется их первым успехам», — отметил руководитель школы музыки «Гитарус» Руслан Вафин.

Ученики готовились к записи основательно: не только совершенствовали исполнительское мастерство, но и отдельно разучивали композицию для звукозаписи.

Клип стал десятой, юбилейной работой «Гитаруса». В школе уверены, что такие проекты помогают детям развивать профессиональные навыки и обретать сценический опыт.