Музыканты из Серпухова стали призерами всероссийского конкурса

Юные серпуховские артисты выиграли призы сразу на двух крупных конкурсах. Ребята вновь подтвердили высокий уровень музыкального мастерства.
Девятый всероссийский конкурс на музыкальных инструментах «Охта-КубОК-2025» собрал талантливых исполнителей со всей страны. Ученики педагога Марины Марковой из детской школы искусств имени Александра Алябьева выступили очень достойно и стали призерами. Александра Хрестина удостоена звания лауреата первой степени, а Добрыня Кузнецов получил диплом лауреата третьей степени.
Международный фестиваль «Рояль в джазе» проходил в московском музыкальном училище джазового искусства при Российской академии музыки имени Гнесиных. Воспитанник детской школы искусств имени Александра Алябьева Иван Коломыткин стал лауреатом третьей степени в номинации «Параллельно с джазом». Молодой музыкант готовился к конкурсу под руководством преподавателя Ирины Бартош.
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