Музыканты из Серпухова стали призерами всероссийского конкурса

Девятый всероссийский конкурс на музыкальных инструментах «Охта-КубОК-2025» собрал талантливых исполнителей со всей страны. Ученики педагога Марины Марковой из детской школы искусств имени Александра Алябьева выступили очень достойно и стали призерами. Александра Хрестина удостоена звания лауреата первой степени, а Добрыня Кузнецов получил диплом лауреата третьей степени.

Международный фестиваль «Рояль в джазе» проходил в московском музыкальном училище джазового искусства при Российской академии музыки имени Гнесиных. Воспитанник детской школы искусств имени Александра Алябьева Иван Коломыткин стал лауреатом третьей степени в номинации «Параллельно с джазом». Молодой музыкант готовился к конкурсу под руководством преподавателя Ирины Бартош.