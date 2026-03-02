Музыканты из Серпухова стали победителями областного конкурса

Региональный этап всероссийского фестиваля «Российская школьная весна» завершлился в Москве 26 февраля. Серпухов на конкурсе представлял инструментальный ансамбль учащихся детской школы искусств имени Александра Алябьева и образовательного комплекса «Пущино».

В масштабном творческом конкурсе, который является флагманским проектом «Движения первых» участвуют школьники в возрасте от 12 до 18 лет из всех регионов России. Программа фестиваля охватывает 10 творческих направлений и номинаций, в том числе вокальное, инструментальное, театральное, танцевальное, мода, медиа и оригинальный жанр.

Ансамбль из Серпухова, в который вошли Биатрис Березинская, Ксения и Никита Гончаровы, Виктория Донодина и Кристина Клементьева, самостоятельно подготовил свой конкурсный номер. Ребята успешно преодолели школьный и муниципальный этапы, и стали победителями

регионального конкурса.

Заместитель главы городского округа Оксана Лебедева поздравила юных музыкантов с успехом и пожелала им новых творческих побед.

Всероссийский этап конкурса пройдет в Ставрополе с 25 по 30 апреля и соберет более 1800 школьников из 89 субъектов России