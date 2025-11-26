Музыканты из Павловского Посада отметили 50-летие совместной жизни

Супруги Ольга и Александр Николаевы — яркий пример творческой династии, чья жизнь неразрывно связана с музыкой. С золотой свадьбой юбиляров поздравил заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Александр Кулаков.

Коренной житель Павловского Посада Александр Николаев познакомился с будущей супругой Ольгой, когда она приехала в Москву учиться в музыкальном училище при консерватории. Встреча состоялась в стенах павловопосадской музыкальной школы, куда Ольга Константиновна приехала в гости к подруге. После знакомства молодые люди вместе поступили в Саратовскую консерваторию, а 19 июля 1975 года зарегистрировали брак в Павлово-Посадском загсе.

Супруги воспитали двух дочерей, которые продолжили трудовую династию, став преподавателями в Павлово-Посадской детской музыкальной школе. Ольга Константиновна и Александр Анатольевич помогают растить семерых внуков, каждый из которых занимается музыкой.

Музыкальная школа в Павловском Посаде является неотъемлемой частью жизни династии Николаевых, символизируя их преданность искусству и семейным традициям. Александр Кулаков пожелал юбилярам здоровья, благополучия и дальнейшего сохранения их уникальной династии.