Музыканты из округа Пушкинский стали лауреатами международного конкурса

Воспитанники Пушкинской детской школы искусств отличились на ежегодном конкурсе имени А. И. Кузнецова, который завершился в Санкт-Петербурге 24 февраля. Организатором масштабного смотра талантов выступило Музыкальное училище имени М. П. Мусоргского.

Учащаяся класса гуслей Софринского филиала школы Полина Мананникова была удостоена звания лауреата второй степени. Она продемонстрировала высокое исполнительское мастерство.

Особого успеха добилась выпускница Пушкинской детской школы искусств, а ныне студентка Музыкального училища имени Гнесиных Вероника Ленькова. Она стала лауреатом первой степени, получила специальный диплом «За лучшее исполнение произведения для гуслей соло» и особый приз имени В. Т. Тихова. Ее выступление организаторы назвали украшением конкурсной программы.

Конкурс имени А. И. Кузнецова входит в Ассоциацию музыкальных конкурсов России и ежегодно собирает талантливых исполнителей со всей страны.