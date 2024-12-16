Музыканты из Лобни стали призерами международного конкурса

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Лобня

Воспитанники объединения «Звуки музыки» Дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов» из Лобни стали победителями Международного конкурса искусства и творчества «Планета Звезд». Конкурс стал важным этапом для юных музыкантов, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки.

На конкурсе Лобню представляли Елизавета Распутько, Варвара Люлькина, Кирилл Якушев и Даниил Якушев. Варвара Люлькина удостоилась звания лауреата Гран-при, а ее коллеги — Елизавета Распутько, Кирилл и Даниил Якушевы — стали лауреатами первой степени. Все участники занимались под руководством своего педагога и опытного наставника Рузанны Ерицян. Эти достижения также результат ее работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

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