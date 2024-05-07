Музыканты из Химок стали лауреатами международного фестиваля | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 12:50 Музыканты из Химок стали лауреатами международного фестиваля Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Воспитанники дома детского творчества «Созвездие» в Химках стали лауреатами III степени международного фестиваля «Звучит Москва». В конкурсе участвовали 329 коллективов из разных городов России.

Всего на фестивале было представлено шесть номинаций, в числе которых «Академическое хоровое пение», «Исполнение православной духовной музыки», «Исполнение западноевропейской духовной музыки», «Народное хоровое пение», «Хоровая театрализация», «Инструментальное исполнительство». В последней номинации 64 коллектива соревновались вместе с музыкантами из Химок.

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«Для ансамбля это уже третья поездка на фестиваль „Звучит Москва“. У ребят появилась не просто отличная возможность проявить себя и выступить на одной из главных музыкальных площадок страны, но и найти новые интересные знакомства», — рассказала художественный руководитель и дирижер ансамбля русских народных инструментов «ЛяМажоры» дома детского творчества «Созвездие» Наталья Грехова.

Фестиваль «Звучит Москва» — один из крупнейших молодежных музыкальных форумов в России. Впервые мероприятие прошло в 1990 году. На фестивале «Звучит Москва» творческие номера представляют хоровые, фольклорные, музыкально-инструментальные коллективы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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