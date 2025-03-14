Музыканты из Химок победили на всероссийском конкурсе

Воспитанники Центральной детской школы искусств в Химках приняли участие в XV Всероссийском конкурсе музыкального исполнительства «Зеленоградская весна». Ребята доказали высокий уровень своего мастерства и получили награды.

Исполнители со всей страны собрались на конкурсе, чтобы продемонстрировать уровень владения музыкальными инструментами и артистизм. Честь Химок отстаивали ученики класса домры Центральной детской школы искусств под руководством преподавателей Натальи Свиридовой и Марии Еркиной.

Аня Ионкина и Егор Дмитриев удостоились звания лауреатов I степени; а Василиса Контанистова и Таисия Прозорова — III степени.

«Такие достижения стали возможны благодаря таланту, трудолюбию и профессионализму как самих учеников, так и их наставников, которые бережно передают традиции исполнительского искусства. Домра — один из древнейших русских народных инструментов, и ее звучание продолжает завораживать слушателей своей глубиной и мелодичностью», — рассказала директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Отметим, что «Зеленоградская весна» — это важнейшее музыкальное событие в России, которое каждый год объединяет молодых виртуозов народных инструментов.

«Победы исполнителей из ЦДШИ на таких значимых конкурсах, подтверждают, что интерес к народным инструментам не угасает, а наоборот, получает новое развитие. Центральная детская школа искусств города Химки уже не раз доказывала высокий уровень подготовки своих учеников», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.