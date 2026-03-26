Музыканты из Дубны стали лауреатами международного конкурса

Ансамбль русских народных инструментов «Серпантин» Дубненской детской школы искусств завоевал диплом лауреата первой степени на XII Международном конкурсе «Нальчик — подкова счастья». Солистка коллектива Галина Дементьева также получила высшую награду в своей номинации.

Конкурс проходил в столице Кабардино-Балкарской республики с 21 по 24 марта. Свои номера судьям и зрителям представили несколько сотен участников из разных регионов России, а также гости из Абхазии, Армении, Грузии, Таджикистана и Индии. Среди претендентов на награды были вокалисты, танцоры, художники и инструменталисты.

Коллектив преподавателей «Серпантин» выступил с композициями «Калинка» и парафразом на тему песни «Московские окна». Эти номера принесли музыкантам звание лауреатов первой степени. Галина Дементьева, которая преподает в школе искусств игру на домре, отличилась в сольном исполнении пьес из «Сюиты в старинном стиле» Альфреда Шнитке. В своей категории ее признали лучшей.

«Конкуренция была очень высокой. Все участники — талантливые музыканты, вкладывающие в исполнение душу и эмоции. Я довольна своим выступлением и рада, что отмечена дипломом первой степени в номинации „Народные инструменты. Соло“», — отметила Галина Дементьева.