Музыканты из Дмитровского округа стали победителями международного конкурса

Ежегодный международный конкурс «Мир — Музыка и Развитие» направлен на выявление и развитие талантливых детей в области инструментального и вокального исполнительства. На нем блестяще выступили воспитанники Дмитровской детской школы искусств.

Марк Федоров стал обладателем высшей награды — Гран-при, а София Федорова удостоена звания лауреата второй степени. Добиться успеха юным музыкантам помогли наставники — педагоги Алексей Буянов и Юлия Маслова, а также концертмейстеры Алина Алексеева и Дмитрий Матвеев.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил, что за этим достижением стоит не только талант, но и титанический труд, самоотдача учеников и их наставников.

«Успехи дмитровчан — это наша общая гордость и огромный вклад в культурную жизнь всего округа», — подчеркнул руководитель муниципалитета.