Музыканты из Богородского округа стали лауреатами международного фестиваля

Юные исполнители из Богородского округа выступили на Международном фестивале-конкурсе музыкальных искусств Primavera. Лауреатами в различных номинациях стали воспитанники Ногинской детской школы искусств.

Даниил Гришин стал Лауреатом I степени в номинации «Эстрадный вокал», а Мелисса Хахаева — Лауреатом II степени. Лауреатом I степени в номинации «Духовые и эстрадные инструменты. Флейта» признали Викторию Шевелину.

Участие в конкурсе такого уровня для ребят стало хорошей возможностью выступить перед профессиональным жюри, продемонстрировать свой талант и способности, а еще найти новых друзей.