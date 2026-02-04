Музыкантов из Щелкова научили играть на саксофоне

В Московском областном музыкальном колледже имени Прокофьева прошла зимняя творческая лаборатория «Резонанс». Она собрала саксофонистов международного уровня из России, Китая и Японии, которые провели мастер-классы для учащихся Детской музыкальной школы городского округа Щелково и Фряновской детской школы искусств.

В течение двух дней молодые саксофонисты имели возможность погрузиться в мир академического и экспериментального исполнительства под руководством мастеров. Программа лаборатории способствовала не только совершенствованию технических навыков, но и расширению музыкального кругозора участников.

«Мастер-классы провели Ре Нода и Ван Ювэй, а также ведущие российские педагоги: Александра Петрова, Владимир Кознов и Владимир Устьянцев. Лаборатория „Резонанс“ стала ценным опытом для юных музыкантов, предоставив им возможность получить знания непосредственно от мировых звезд саксофона и российских экспертов», — сообщили организаторы.