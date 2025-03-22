Музыкант из Серпухова трижды стал лауреатом международных и всероссийских конкурсов

Воспитанники детской музыкальной школы № 1 в Серпухове принимают активное участие в престижных фестивалях. Один из учеников заведения, Артем Корнилаев, стал троекратным лауреатом престижных международных и всероссийских конкурсов.

Семиклассник обучается игре на синтезаторе в классе электроакустических инструментов у Галины Берестовой. Юноша стал лауреатом первой степени Международного фестиваля-конкурса художественного творчества и современных компьютерных технологий «Звездный Олимп-2025», который прошел в Екатеринбурге, лауреатом второй степени V Всероссийского конкурса искусств «Триада» в Москве и лауреатом второй степени XIII Всероссийского конкурса «Музыка цифр» в Уфе. За подготовку воспитанника преподавателю Галине Берестовой вручили благодарность.

В конкурсе «Музыка цифр» приняли участие ученики, студенты, аспиранты и преподаватели, которые используют электронные музыкальные инструменты и цифровые технологии в творческо-образовательной практике. Мероприятие объединило 150 человек из Московской, Свердловской, Ростовской, Новосибирской, Нижегородской, Самарской, Томской, Челябинской, Брянской областей, а также Красноярского края, Республик Татарстан, Башкорстостан и Коми.

На конкурсе организовали вебинар для преподавателей на тему «Аранжировка и исполнение музыкальных произведений на цифровой рабочей станции», к которому присоединилась и Галина Берестова.