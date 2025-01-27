Музыкант из Лобни стала лауреатом всероссийского конкурса

Первый конкурс «Таланты России» проходил в дистанционном формате. Его основными целями были выявление и поддержка талантливых людей, пропаганда научных знаний, творческих и спортивных достижений.

В состязании участвовала преподаватель по классу фортепиано Лобненской детской школы искусств Надежда Тихонова. Она показала высокий результат, став лауреатом первой степени в номинации «Концертмейстер» в тематической части конкура «Новогодний фейерверк».

Администрация и коллектив школы искусств поздравил Надежду Тихонову с этим значительным достижением и пожелал новых творческих и профессиональных успехов.

Детская школа искусств в Лобне работает с 1966 года. Воспитанники учреждения культуры постоянно участвуют в смотрах и конкурсах различного уровня и показывают высокие результаты.

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