Музыкант из Лобни стал лауреатом всероссийского конкурса

Всероссийский конкурс исполнителей на классической гитаре «Шесть струн» прошел 27 декабря в Коломне. Успеха в творческом состязании добился воспитанник Лобненской детской школы искусств Владимир Климчук.

Гитарист из Лобни стал лауреатом второй степени в номинации «Солисты». Владимир Климчук занимается гитарой под руководством опытного педагога Галины Койновой.

Напомним, ранее ученики и педагоги Лобненской детской школы искусств успешно выступили на международном конкурсе искусства и творчества «Горизонты» в Санкт-Петербурге. Ксения Антонова и Варвара Куфтина под руководством наставника Эмиля Воронкова показали высокий уровень музыкальной подготовки и победили в номинации «Фортепиано. Соло», получив дипломы лауреатов первой степени. А в номинации «Фортепианный ансамбль» лауреатами первой степени стали преподаватели Краснополянского музыкального отделения школы Эмиль Воронков и Марина Кокарева.

Лобненская детская школа искусств является одним из ведущих учреждений дополнительного образования в городском округе. Школа ведет активную концертную и конкурсную деятельность, а ее воспитанники регулярно становятся победителями и призерами областных, всероссийских и международных конкурсов.