Музыкант из Электроуглей получил грант «Одаренные дети Подмосковья»

Фото: пресс-служба Администрации Богородского городского округа

Владиславу Баланову из Электроуглей вручили диплом победителя губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья». Став победителем проекта, музыкант получил грант на 1,5 миллиона рублей.

Владислав Баланов — ученик фортепианного отделения Электроуглинской детской музыкальной школы. Юного музыканта поздравили на открытии 10-го Международного фестиваля искусств Чайковского в Клину.

Награждение победителей губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья» провели министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов и народный артист СССР, художественный руководитель фестиваля Юрий Башмет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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