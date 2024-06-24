Музыкант из Электроуглей получил грант «Одаренные дети Подмосковья»

Владиславу Баланову из Электроуглей вручили диплом победителя губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья». Став победителем проекта, музыкант получил грант на 1,5 миллиона рублей.
Владислав Баланов — ученик фортепианного отделения Электроуглинской детской музыкальной школы. Юного музыканта поздравили на открытии 10-го Международного фестиваля искусств Чайковского в Клину.
Награждение победителей губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья» провели министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов и народный артист СССР, художественный руководитель фестиваля Юрий Башмет.