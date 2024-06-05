Сегодня 17:58 Музыкант Евгений Олесневич из Балашихи победил на международном конкурсе Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Восьмилетний Евгений Олесневич из Балашихи победил на фестивале-конкурсе «Союз талантов России». Он сыграл на скрипке композицию «Мелодия» Павла Юона.
Евгений Олесневич — ученик балашихинской музыкальной школы имени Георгия Свиридова. Мальчик уже много раз становился лауреатом региональных и международных музыкальных конкурсов. А на международном фестивале-конкурсе «Союз талантов России» он стал лауреатом первой степени.
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