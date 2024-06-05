Музыкант Евгений Олесневич из Балашихи победил на международном конкурсе

Восьмилетний Евгений Олесневич из Балашихи победил на фестивале-конкурсе «Союз талантов России». Он сыграл на скрипке композицию «Мелодия» Павла Юона.

Евгений Олесневич — ученик балашихинской музыкальной школы имени Георгия Свиридова. Мальчик уже много раз становился лауреатом региональных и международных музыкальных конкурсов. А на международном фестивале-конкурсе «Союз талантов России» он стал лауреатом первой степени.

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