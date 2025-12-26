Музыкальный зал в центре социального обслуживания отремонтировали в Воскресенске

Педагоги будут заниматься с детьми с ограниченными возможностями здоровья в современном пространстве. Воспитанники центра смогут проводить праздничные мероприятия и новогодние утренники.

«Для нашего предприятия участие в жизни города и округа — неотъемлемая часть корпоративной социальной ответственности. Поддержка учреждений, которые занимаются помощью детям — это вклад в наше общее будущее. Мы рады, что именно в канун Нового года дети получат новый, современный зал для творчества и праздников. Это очень символично», — сказал Дмитрий Трушков, директор филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“.

Филиал «ВМУ» на регулярной основе помогает реализовывать социальные и благотворительные программы, направленные на поддержку учреждений.