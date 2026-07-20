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Музыкальный зал в детском саду отремонтировали в Волоколамском округе

Фото: Пресс-служба администрации Волоколамского округа

Капитальный ремонт музыкального зала завершили в Ильинском детском саду в Волоколамском округе. Глава муниципалитета Наталья Козлова оценила результат работ.

В музыкальном зале заменили напольное покрытие и обновили стены, установили новые окна, сделали подвесной потолок. Теперь помещение выглядит светлым и уютным.  Для музыкальных занятий приобрели цифровое фортепиано.

В настоящее время специалисты продолжают ремонт в других помещениях детского сада. Изменения коснулись и территории. В игровой зоне появились новый домик и конструкции, а существующие элементы дополнительно приведут в порядок. К началу учебного года для воспитанников закупят новые игрушки.

Детский сад посещают 23 воспитанника в возрасте от полутора до шести лет. «Важно, чтобы 1 сентября дети пришли в комфортные и красивые помещения», — отметила Наталья Козлова.