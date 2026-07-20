Музыкальный зал в детском саду отремонтировали в Волоколамском округе

В музыкальном зале заменили напольное покрытие и обновили стены, установили новые окна, сделали подвесной потолок. Теперь помещение выглядит светлым и уютным. Для музыкальных занятий приобрели цифровое фортепиано.

В настоящее время специалисты продолжают ремонт в других помещениях детского сада. Изменения коснулись и территории. В игровой зоне появились новый домик и конструкции, а существующие элементы дополнительно приведут в порядок. К началу учебного года для воспитанников закупят новые игрушки.

Детский сад посещают 23 воспитанника в возрасте от полутора до шести лет. «Важно, чтобы 1 сентября дети пришли в комфортные и красивые помещения», — отметила Наталья Козлова.