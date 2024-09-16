Сегодня 23:25 Музыкальный зал обновили в детском саду истринской деревни Черная Фото: Пресс-служба администрации городского округа Истра
В музыкальном зале дошкольного отделения Павловской школы в городском округе Истра сделали косметический ремонт. Со стен сняли старое покрытие, отштукатурили их и покрасили.
Музыкальный зал детского сада в деревне Черная городского округа Истра отремонтировали. В помещении убрали старое покрытие со стен, отштукатурили и покрасили их в нежно-фиолетовые тона. Над обновлением зала трудились неравнодушные сотрудники учреждения. В обновленном помещении у малышей уже проходят занятия по музыке.
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