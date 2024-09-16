Музыкальный зал обновили в детском саду истринской деревни Черная

В музыкальном зале дошкольного отделения Павловской школы в городском округе Истра сделали косметический ремонт. Со стен сняли старое покрытие, отштукатурили их и покрасили.

Музыкальный зал детского сада в деревне Черная городского округа Истра отремонтировали. В помещении убрали старое покрытие со стен, отштукатурили и покрасили их в нежно-фиолетовые тона. Над обновлением зала трудились неравнодушные сотрудники учреждения. В обновленном помещении у малышей уже проходят занятия по музыке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что в Подмосковье открыли 39 новых школ и 40 — после капитального ремонта.

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