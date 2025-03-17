Музыкальный вечер провели для ветеранов в Можайске

Вечер отдыха «Ностальгия под мелодии прошлого» организовали в культурно-деловом центре в Можайске. Зрителями стали представители клуба «Активное долголетие».

На мероприятие выступили воспитанники хора ветеранов «Душа поет», ансамблей народной песни «Ларец» и «Аккорд» и хореографического коллектива «Импульс». Они исполнили народные танцы и песни прошедших лет.

Также для ветеранов провели чаепитие. Организовать праздник помогли работники культуры и администрация Можайского муниципального округа.

«Мероприятие клуба ветеранов, состоявшееся в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева „Активное долголетие“, — лишь одно из многих, которые проходят сейчас в Можайске и приурочены к 80-летию Победы. Наши ветераны с удовольствием приходят на них, чтобы встретиться с друзьями и знакомыми, пообщаться и, конечно, поделиться своими планами в преддверии самого святого нашего праздника — Дня Победы», — добавила координатор федерального проекта «Старшее поколение», председатель Можайского Совета ветеранов Нина Истратова.