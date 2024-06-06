Музыкальный вечер проведут в музее-заповеднике Абрамцево

Музыкально-флористическую акцию в духе старинных усадебных традиций проведут в историко-художественном и литературном музее-заповеднике Абрамцево. Гостей ждут мастер-классы, увлекательные экскурсии, музыкальный вечер, театрализованные представления и многое другое.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, акция «Абрамцевский букет» пройдет 15 июня. Для посетителей организуют музыкальный вечер «Музыка барокко», а также перед зрителями выступит заслуженный артист России, ведущий солист московского театра «Геликон-опера» Сергей Топтыгин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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