Музыкальный вечер прошел в Сходненской детской школе искусств в Химках

Мероприятие, посвященное песне «Эх, дороги», организовали в Химках. Во время Великой Отечественной войны композиция была символом мужества советского народа.

Участники узнали факты об истории создания композиции и ее значении для фронтовиков.

«Когда звучат песни военных лет, становится понятно, через что проходили люди на фронте. В этих мелодиях — боль, надежда и сила духа. Очень важно, чтобы молодежь чувствовала их смысл всем сердцем», — сказал муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Кроме того, местные артисты исполнили эту песню и другие подобные произведения.

«В Химках постоянно проходят мероприятия разных форматов — от памятных акций и выставок до концертов и литературных встреч. Каждый житель может прикоснуться к истории своей Родины и почувствовать сопричастность к ее судьбе», — добавила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.